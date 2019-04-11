​Порошенко рассказал, что будет делать после своего президентства: видео

Президент Петр Порошенко заявил, что после завершения своей президентской каденции собирается баллотироваться в Европарламент на следующих выборах в 2024 году.

Об этом он сказал в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о том, что он будет делать после победы Владимира Зеленского на выборах президента, передает LB.ua.

"В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - заявил он.

Порошенко избран президентом Украины в мае 2014 года на пятилетний строк. Конституция ограничивает пребывание на посту Президента двумя сроками, то есть Порошенко в любом случае должен покинуть пост в 2024 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко уже заявлял, что после завершения президентской каденции мечтает стать депутатом Европейского парламента.

Как известно, в депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза.