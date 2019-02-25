Не президентом: Порошенко рассказал, кем хочет работать

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после завершения президентской каденции мечтает стать депутатом Европейского парламента.

Об этом президент заявил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в Переяславе-Хмельницком, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото президента Украины Петра Порошенко в церкви, где находится фреска с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Порошенко жестко ответил российскому журналисту, собкору программы "Вести" Валентину Богданову в кулуарах Генассамблеи ООН.