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Не президентом: Порошенко рассказал, кем хочет работать

понедельник, 25 февраля 2019, 14:54

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после завершения президентской каденции мечтает стать депутатом Европейского парламента.

Об этом президент заявил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в Переяславе-Хмельницком, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото президента Украины Петра Порошенко в церкви, где находится фреска с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Порошенко жестко ответил российскому журналисту, собкору программы "Вести" Валентину Богданову в кулуарах Генассамблеи ООН.

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