Сколько Порошенко и Зеленский наберут во втором туре: интересные данные соцопроса

По обновленным данным социологических опросов, во втором туре выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский наберет 49,3 процента голосов избирателей.

Такую информацию на своем Telegram-канале опубликовала журналист Соня Кошкина. Отмечается, что опрос проводил центр Разумкова, хотя официально данные еще не были опубликованы.

Что касается Петра Порошенко, то его поддержат 20,6 процента избирателей во втором туре.

Еще 9,7 процента отказались от ответа, а 20,4 процента - не определились с выбором.

На выборах в Верховную Раду 22,7 процента участников опроса готовы поддержать партию Зеленского "Слуга народа". За "Солидарность" Петра Порошенко свои голоса готовы отдать 12,2 процента опрошенных.

Напомним, что второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соратники кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали о том, что он собирается делать в первую очередь в случае возможной победы на выборах.