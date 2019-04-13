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Санкционный список ЕС: стало известно о неожиданном решении по окружению Януковича

суббота, 13 апреля 2019, 16:59

Европейский Союз исключил из антироссийского санкционного списка девять человек, которые входили в окружение экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает издание Welt.

Такое решение приняли из-за недостаточности доказательств причастности соратников Януковича к событиям в Украине. Однако имена и фамилии лиц, которых исключили из списка, не разглашают.

Отмечают, что в настоящее время в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появился законопроект о новых санкциях против России, который направлен на сдерживание Кремля от вмешательства в выборы в США.

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