РУС. | УКР.

воскресенье, 14 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

14 апреля

15:00
Порошенко уволил скандального замглавы Службы внешней разведки
14:55
У Порошенко рассказали, к чему он готовится в случае победы Зеленского
14:37
Как Бритни Спирс: озвучена главная мощь Зеленского в качестве кандидата
14:10
Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:09
В Украине разгорелся скандал из-за отставки генерала: СМИ показали документ
13:39
В Украину возвращаются заморозки: каким областям не повезет
13:25
​Появились новые подробности атаки на посла Украины в Лондоне
13:05
Порту - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
12:53
​Порошенко попал в ловушку Зеленского: озвучен печальный прогноз
12:50
Где смотреть онлайн Ювентус - Аякс: расписание трансляций
12:45
Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая, Mercedes сделал золотой дубль
12:24
​В сети показали тяжелое видео к годовщине начала войны на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко уволил скандального замглавы Службы внешней разведки

воскресенье, 14 апреля 2019, 15:00

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос "Апострофа".

"В пятницу, первый заместитель главы Службы внешней разведки, генерал Семочко был уволен", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом. В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство. НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дебаты Порошенко без Зеленского: видео и подробности

Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке - политтехнолог

Порошенко ходит по тонкому льду, а Зеленский стоит там, где нужно - психолог

Второй тур выборов: опасность для Зеленского и время Ч для Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: