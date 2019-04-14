Порошенко уволил скандального замглавы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос "Апострофа".

"В пятницу, первый заместитель главы Службы внешней разведки, генерал Семочко был уволен", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом. В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство. НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.