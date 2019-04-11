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СМИ раскрыли интересные детали закрытой встречи Порошенко с нардепами от БПП

четверг, 11 апреля 2019, 00:22

В понедельник, 8 апреля вечером в Верховной Раде президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом провел закрытую встречу по итогам первого тура президентских выборов с депутатами парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на источники в политсиле.

Отмечается, что всего на встрече присутствовало около 100 депутатов. Президент говорил уверенно и убеждал депутатов, что "победа за нами".

Согласно утверждениям главы государства, он "поменял всю коммуникационную стратегию" и "проработал ошибки".

Также Порошенко анонсировал несколько новых указов и законопроектов, главный из которых - проект об импичменте президента.

Действующий президент также анонсировал несколько увольнений высокопоставленных чиновников, не называя имен и упомянул отстранение от должностей глав Херсонской ОГА Андрея Гордеева и Одесской ОГА Максима Степанова. Глава правительства Гройсман заверил, что представления об увольнениях указанных лиц в Кабмине поддержат в ближайшие дни.

Депутаты поделились с журналистами допущением, что в течение недели уволен также будет первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко.

Как сообщал "Апостроф", 8 апреля президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Степановас должности председателя Одесской областной государственной администрации. При этом сам Степанов отказался покидать свой пост, заявив, что его увольнение было антиконституционным.

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