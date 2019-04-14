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Зеленский рассказал, почему отказался сдавать анализы с Порошенко: видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 09:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что отказался сдавать анализы на наркотики на НСК "Олимпийский" потому, что якобы получил секретную информацию о подготовке там против него провокации.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на видео с интервью Зеленского.

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимипийский", кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что сдал бы анализы на наркотики за рубежом. "Ну, мужики, ну, надо будет - поедем", - ответил он на предложение поехать и снять все подозрения.

Кроме этого, кандидат на пост главы государства рассказал и про лабораторию Eurolab, которую возглавляет его сторонник. Зеленский пояснил, что у него также есть знакомство с основателем частной клиники "Борис" Михаилом Радуцким.

"Я мог поехать туда, или туда. Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом", - заявил он, добавив, что это связано с той секретной информацией, о которой он говорил.

Зеленский также повторил, что отказался сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством. При этом он заявил, что Владимир Кличко, который предложил кандидатам пройти тест VADA, стал участником политической игры.

Как сообщал "Апостроф", бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты сдать анализы перед вторым туром выборов в Добровольной антидопинговой ассоциации VADA, в то время как в администрации президента решили, что речь идет о WADA - Всемирном антидопинговом агентстве.

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