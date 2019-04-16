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Порошенко стал резко нагонять Зеленского - КМИС

вторник, 16 апреля 2019, 23:00
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Президент Украины Петр Порошенко после дебатов 14 апреля, на которые не пришел кандидат в президенты Владимир Зеленский, сократил разрыв от своего конкурента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые были обнародованы в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Так, еще 6-7 апреля за Порошенко-Зеленского готовы были проголосовать 30,1-69,9 респондентов, позже, 8-9 апреля, разрыв увеличился до 75,5-24,5%. Однако, 14-15 апреля ситуация серьезно шатнулась в пользу действующего главы государства, разрыв сократился до 38,1-61,9% соответственно.

Как известно, на 14 апреля были запланированы дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский", однако шоумен на НСК так и не приехал.

Отмечается, что опрос проводился методом телефонного интервью 6-15 апреля среди 2000 респондентов старше 18 лет на основе случайной выборки мобильных номеров по всей Украине. В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "Апостроф", следующие дебаты между кандидатами запланированы на 19 апреля.

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