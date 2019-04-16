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Порошенко и Зеленский договорились о дате и месте дебатов

вторник, 16 апреля 2019, 16:35
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Между командами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и НСК "Олимпийский" было заключено соглашение об аренде стадиона для проведения дебатов.

Об этом на брифинге рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Также по его словам, вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде действующего президента также сообщили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

"За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это - дебаты на базе общественного телевидения", - добавил он.

Напомним, подробнее о подготовке к дебатам читайте в материале "Апострофа": Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским.

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