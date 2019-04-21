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Госсекретарь США провел ночной разговор с Порошенко и Зеленским

воскресенье, 21 апреля 2019, 09:27
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Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с действующим президентом Украины Петром Порошенко и с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twiitter.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам ночью, чтобы заверить в поддержке Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, и подтвердил нашу готовность работать с тем, кого изберет украинский народ, для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Кремле готовы оказать поддержку конкуренту Петра Порошенко на президентских выборах в Украине, в надежде, что с новым украинским президентом удастся договориться по вопросам Крыма и Донбасса.

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