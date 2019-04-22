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Что будет с украинской армией: у Зеленского назвали 7 главных пунктов

понедельник, 22 апреля 2019, 15:33
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Представитель команды Владимира Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин назвал ключевые позиции относительно сферы национальной безопасности и обороны, на которых будет стоять новая власть.

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Об этом он написал в своем блоге на сайте "Обозреватель".

Первая позиция. Армия будет профессиональной и добровольной без принудительного призыва. Будет усилена постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны.

Вторая позиция. К руководству армией будут привлечены боевые офицеры, которые нацелены на победу и способны сохранить жизнь солдата.

Третья позиция. Бюджет Минобороны будет максимально открыт. Каждый сможет полностью проконтролировать его деятельность. Новая власть прекратит практику сокрытия расходов на закрытые программы и непонятные проекты. Это даст возможность увеличить размеры зарплат военнослужащих и довести их до уровня НАТО.

Четвертая позиция. Государство обеспечит достойную жизнь военнослужащего и во время, когда он служит, и тогда, когда он уже уволен в запас или в отставку. Служебное бытовое жилье - в кратчайшие сроки. Социальный пакет для военнослужащих, куда входит медицинское страхование, возможность обучения в высших военных учебных заведениях, поддержка семей военнослужащих и так далее.

По каждому добровольцу, который не получил УБД или документально не подтверждено, что они являются участниками боевых действий, будет персонально принято решение.

Пятая позиция. Государственный оборонный заказ будет в максимально открытом доступе. Условия для всех будут равные - что для государственного бизнеса, что для частного.

Государственный концерн "Укроборонпром" будет реформирован. Он будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики и будет создан центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики.

Шестая позиция. Будет продолжено сотрудничество с НАТО и ЕС.

Некоторые из этих вопросов реально решить за три месяца. На выполнение некоторых понадобится год.

Апаршин подчеркнул: "Все, кто каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальным схемам по горюче-смазочным материалам, нарушениям в системе обеспечения ВСУ - не избежать ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решения. Очевидно: посадки будут".

Седьмая позиция. Правда про Иловайск, Дебальцево, про начало войны в 2014 году, про захвата Крыма - будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовали там, где надо было действовать - будут привлечены к ответственности.

Как сообщал "Апостроф", по словам секретаря СНБО Олескандра Турчинова, в результате реформы военно-промышленного комплекса может быть ликвидирован государственный концерн "Укроборонпром".

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