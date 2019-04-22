​Оккупанты в Крыму высказались о результатах выборов в Украине

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине позволит "прекратить провокации на границе с Украиной”, которые якобы происходили на протяжении последних пяти лет с "молчаливого или с прямого согласия Киева".

Об этом заявил "первый зампредседателя" так называемого Госсовета Крыма Ефим Фикс, передает издание ТАСС.

"Результаты выборов прогнозировались, жители Украины настолько устали от... власти. Жители Крыма рассчитывают на улучшение отношений Украины с Россией, а также на то, что новая власть не допустит и прекратит провокации на границе с Крымом. Мы все очень на это надеемся", - сказал Фикс.

Он также убежден, что "налаживание отношений с Россией станет одной из главных задач нового главы Украины".

"Украине нужно налаживать контакты с Россией как с основным стратегическим партнером, соседом. Тысячелетнее братство должно отрезвить горячие головы, которые в течение пяти лет мутили воду у российских границ в Крыму. Надо идти вперед, а не раздувать конфронтацию", - сказал Фикс.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента страны.

Согласно данным экзит-полов, во втором туре выборов президента побеждает Владимир Зеленский.