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Официальные результаты второго тура выборов - Зеленский побеждает (обновляется)

воскресенье, 21 апреля 2019, 23:08
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В Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком начал принимать результаты из избирательных участков.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Владимир Зеленский уже пообщался с журналистами, ответив на многочисленные вопросы. Зеленский принял поздравление от Порошенко, который заявил, что готов помогать новоизбранному президенту.

Официальные результаты будут обнародованы не позднее 1 мая.

По состоянию на 23:14 обработано 6,48% бюллетеней:

Владимир Зеленский - 72,04%

Петр Порошенко - 25,65%

Вашему вниманию видео из Центризбиркома, где уже принимают результаты голосования.

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