Как украинцы голосуют за президента: онлайн видеомарафон второго тура

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента страны.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование началось в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

Также традиционно на заграничных избирательных участках выстроились длинные очереди из украинцев, которые хотят проголосовать за президента своей Родины.

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.

Как сообщал "Апостроф", государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с действующим президентом Украины Петром Порошенко и с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.