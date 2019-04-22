Путин в гневе: известный карикатурист ярко показал результаты выборов в Украине

Известный карикатурист Сергей Елкин двумя новыми работами метко отразил результаты президентских выборов в Украине, на которых победу одержал популярный шоумен без политического опыта Владимир Зеленский.

Новые рисунки были опубликованы в Twitter-аккаунте художника, а также изданием "Немецкая волна".

На одной из работ изображен Владимир Зеленский на фоне украинского флага, у которого из спины торчит заводной ключ с надписью "демократия". Таким образом была отражена политическая воля народа Украины в голосовании конкретно за этого кандидата как новое лицо в политике.

Вторая работа показывает "реакцию" президента России Владимира Путина на голосование. По сюжету рисунка он выгоняет, угрожая ружьем, своих придворных шутов, поскольку они в ближайшем будущем могут стать угрозой для его президентства.

Как сообщал "Апостроф", после обработки 98% бюллетеней на президентских выборах в Украине, по данным Центральной избирательной комиссии, за Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, в то время как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,5% голосов.