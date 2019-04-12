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В сети мощной карикатурой показали споры украинцев про Зеленского и Порошенко

пятница, 12 апреля 2019, 05:37

В сети опубликовали яркую карикатуру, в которой изобразили споры граждан Украины по поводу кандидата в президенты страны, шоумена Владимира Зеленского и его оппонента - Петра Порошенко.

Картинку в Twitter опубликовал пользователь Петренко Андрей.

"#Зе с каждого чайника и каждого утюга - на кухне начинает "подгорать"..." - подписал он карикатуру.

На картинке изображены чайник и утюг, которые спорят о слухах, распространенных в отношении Зеленского. В частности, чайник утверждает, что Зеленский - "наркоман, как кофеварка".

"Кажется, утюг дело говорит", "Сдай анализы, утри нос утюгу", - пишут пользователи под публикацией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный российский художник Сергей Елкин опубликовал меткую карикатуру на заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о переговорах с Путиным.

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