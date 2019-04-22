Зеленский побеждает: официальные результаты второго тура выборов - обработано 15% (обновляется)

В Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком начал принимать результаты из избирательных участков.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Владимир Зеленский уже пообщался с журналистами, ответив на многочисленные вопросы. Зеленский принял поздравление от Порошенко, который заявил, что готов помогать новоизбранному президенту.

Официальные результаты будут обнародованы не позднее 1 мая.

По состоянию на 00:31 обработано 14,73% бюллетеней:

Владимир Зеленский - 73,13%

Петр Порошенко - 24,53%

Вашему вниманию видео из Центризбиркома, где уже принимают результаты голосования.