​За кого проголосовали украинские военные на Донбассе: появился ответ

На участках на территории военных частей в Луганской и Донецкой областях действующий президент Петр Порошенко с небольшим отрывом победил Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Kyivpost.

Издание указывает, что после подсчета 98% голосов, Порошенко выиграл в 46 из 79 специальных избирательных участков для военнослужащих в Донецкой и Луганской областях, получив не менее 17 379 голосов, или 48,7%.

Зеленский получил не менее 16 489 голосов, или 46,2%, и победил в 33 военных избирательных участках.

Разница между кандидатами составила 890 голосов.

Указывается, что более 35 000 солдат и офицеров на Донбассе проголосовали во втором туре выборов. Одновременно большое количество бюллетеней были испорчены в зоне боевых действий.

Военные избиратели портили до 5% своих бюллетеней на участках. На национальном уровне этот показатель составляет 2,31%.

Сообщается, что в первом туре 31 марта Порошенко на соответствующих участках также победил Зеленского с минимальным отрывом.

Как сообщал "Апостроф", в Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком начал принимать результаты с избирательных участков.