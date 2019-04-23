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Кравчук взбудоражил российскую пропаганду советом по Крыму для Зеленского

вторник, 23 апреля 2019, 10:02
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что лидеру второго тура президентских выборов Владимиру Зеленскому необходимо снять блокаду с оккупированного Крыма.

Об этом он сообщил в комментарии "РИА Новости Крым".

При этом, по словам Кравчука, Украина "ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым – не украинский".

"Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам", – добавил Кравчук.

Российский политик и член Совета Федерации Алексей Пушков назвал снятие блокады с Крыма "тестом для Зеленского".

Кроме того, высказывание Кравчука вызвало бурную реакцию в российском сегменте социальных сетей.

Напомним, подробнее о реакции российской власти на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине читайте в материале "Апострофа": В Кремле очень серьезное напряжение из-за победы Зеленского - Константин Боровой.

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