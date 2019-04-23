В Кремле очень серьезное напряжение из-за победы Зеленского - Константин Боровой

Российский оппозиционер КОНСТАНТИН БОРОВОЙ рассказал "Апострофу", каких изменений стоит ждать в отношениях Украины и России с президентом Владимиром Зеленским.

- Как вы оцениваете результаты выборов в Украине?

- Мне кажется, что все произошло так, как и планировалось. В конкурентной борьбе победила идея реформ, которую Петр Порошенко сдерживал всеми возможными способами в течение пяти лет. В результате нереформируемыми оказались политическая система, экономика. Огромными гирями висят на Украине проблемы коррупции, влияния российских спецслужб.

Поэтому, эти выборы можно оценить на "хорошо и замечательно".

- Будет ли при Зеленском уменьшено влияние российских спецслужб?

- Сейчас спецслужбы Украины находятся в нереформированном состоянии. Я хочу напомнить, что 70-80% сотрудников спецслужб при захвате Крыма перешли на сторону России. Конечно, это очень опасно для Украины и когда-то этим надо было начать заниматься. Надеюсь, что новый президент проделает работу в этом направлении. В Грузии в свое время это сделали Саакашвили и Мерабишвили – они начали все реформы в стране с реформ спецслужб, сокращения влияния ФСБ. Украина пока этой проблемой не озаботилась, поэтому спецслужбы РФ открыто у вас действуют. Например, недавний скандал с влиянием на выборы в США. Понятное дело, что не Порошенко этим занимался, а российские спецслужбы.

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- Чего ждать от отношений Украины и России в связи победой Зеленского?

- В Кремле очень серьезное напряжение. Активизированы все возможные спецслужбы, поэтому в ближайшее время Зеленский и его команда будут испытывать очень серьезное давление со стороны российских спецслужб через их агентурные сети, коими являются украинские структуры, например, СБУ. Есть много подтверждений, что это филиал ФСБ сегодня. Это организация, у которой нет собственных интересов, и они продвигают интересы соседнего государства.

В ближайшее время Зеленский и его команда будут испытывать очень серьезное давление со стороны российских спецслужб Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Поэтому напряжение очень серьезное, и в информационном плане будет продолжение кампании. Так называемые "порохоботы" будут продолжать свою кампанию, решая задачи российских силовых структур: во-первых, чтобы сохранить влияние, а, во-вторых, чтобы расколоть общество. Ведь по результатам голосования мы видим, что Порошенко поддерживала малая часть общества, но, судя по информационной кампании в интернете, которая велась, в том числе, из России, мы видим, что "порохоботы" – это очень мощная фабрика троллей, которая выполняла роль не только поддержки Порошенко, но и раскола общества.

К сожалению, российские спецслужбы добились очень многого в Украине.

- Как новому президенту уменьшать влияние ФСБ и других силовых структур РФ?

- Знаете, это проверенная в Грузии технология, которая вызвала гнев Путина. Все говорят о том, что Путин обиделся на Саакашвили за то, что тот его назвал карликом, но это неправда. Путин обиделся на Саакашвили тогда, когда тот отказался оставить на постах каких-то ставленников российских спецслужб. И начался скандал.

Каких-то косметических реформаций в Украине недостаточно. Все надо делать так, как однажды уже было сделано в Грузии. На новом месте создаются новые спецслужбы безо всякого влияния россиян.

К сожалению, нынешние украинские спецслужбы скомпрометированы двумя способами: первое – их происхождение от советских спецслужб; второе – массовое предательство, которое, по сути, произошло в Крыму и на Востоке Украины. Поэтому на новом месте надо создавать.

- В России наблюдается некая эйфория в связи с победой Зеленского. А возможны ли переговоры между Зеленским и Путиным, как считаете?

- Все зависит от того, насколько Зеленский будет последовательно защищать интересы Украины. Если он будет это делать, то все будет точно так же, как было с Саакашвили в Грузии. Путин будет его ненавидеть, в независимости от того, что они вместе будут делать, в каких совещаниях будут участвовать.

Но Зеленскому и не нужно, чтобы Путин его любил, поскольку ему нужно решать конкретные проблемы. Проблема номер один – состояние войны. Необходимо это состояние зафиксировать. Порошенко этого не делал, потому что находился в очень серьезной зависимости от России.

Я уже советовал и могу повторить – Зеленскому нужен ультиматум. Либо Россия освобождает Крым и Восток Украины от своих войск, либо де-факто происходит состояние войны. Это не значит, что война перейдет из холодной фазы в горячую, но юридически это состояние войны.

Либо Россия освобождает Крым и Восток Украины от своих войск, либо де-факто происходит состояние войны Фото: GettyImages

После Керчи ведь Порошенко объявил военное положение в части регионов. Но надо было не военное положение объявлять, а фиксировать военную агрессию России против Украины. То есть в первую очередь необходимо было зафиксировать юридически состояние войны и, как следствие, начать экономическую блокаду России. То есть, прекратить экономические отношения с Россией, которая выступает агрессором. Конечно, можно продолжать торговать с Россией, как было при Порошенко, но правильнее прекратить экономические отношения с РФ. И к этой экономической блокаде нужно призывать другие государства. Это стоит сделать Зеленскому и его команде.

- В таком случае у Путина могут быть развязаны руки на новую военную кампанию в Украине?

- Бл…, а что же Путин сейчас делает? Разве он не захватил Крым, не ввел войска на Восток Украины? Ведь именно это он и делает.

- Вопрос о новой эскалации.

- Для того, чтобы любить Родину, надо ее защищать. Не петь гимны и кричать Слава Украине, а любить по-настоящему. Для этого люди иногда умирают за свою страну.

И в этом случае возникает ситуация, когда существует опасность того, что Путин может расширить агрессию. И это надо учитывать. Но если ничего не делать – значит, останется Крым российским и так далее. Тогда чего разговаривать насчет освобождения Крыма и Востока Украины?

- Но мы понимаем, что это во многом зависит и от позиции Запада.

- Запад будет реагировать в зависимости от реакции самой Украины. А Украина Петра Порошенко не просто признала легитимность агрессии, она смирилась с этим, но продолжает нормальные экономические отношения с Россией, продолжает торговлю, тем самым, фактически одобрив захват Крыма и Востока Украины. Как в таком случае реагировать Западу?

До тех пор, пока Украина не будет предпринимать серьезных усилий, то все будет оставаться, как было. Здесь нечему удивляться. Торгуя с Россией, Украина Петра Порошенко поддерживает действия Кремля. Запад это видит и реагирует соответствующим образом. Поэтому они и не предлагают Украине оружие. Потому что при Порошенко Украина по всему миру торговала оружием – ну значит не нужно Украине оружие.

Зачем Украине оружие, если главная цель деятельности украинских чиновников – коррупция и заработки? Поэтому обойдутся без оружия, без дополнительных доходов. Такова позиция Запада.