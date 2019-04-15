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Чей Крым? У Зеленского ответили Джемилеву на важный вопрос

понедельник, 15 апреля 2019, 15:09

Крым является оккупированной территорией Украины, которая должна быть возвращена под контроль Киева вместе с выплатой компенсации со стороны России.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ответ на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

"Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила в совершенно противозаконный и насильственно. Так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он происходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения", - говорится в заявлении.

У Зеленского отмечают, что Крым должен вернуться в состав Украины, а Россия - выплатить компенсацию за нанесенные оккупацией убытки, с "учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий".

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан - это не может быть предметом переговоров и договоренностей", - отметили в штабе Зеленского.

Там также отметили, что не готовы пожертвовать Крымом в обмен на договоренности по деэскалации на Донбассе.

Вместе с тем у Зеленского подчеркнули, что "военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения наших западных союзников".

"И это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах - не на оккупированных территориях нашего государства", - подчеркнули в штабе.

Также в заявлении говорится о том, что с учетом того, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, "вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали громкое заявление по Донбассу и НАТО.

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