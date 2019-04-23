В России рассказали, как Кремль напрягся из-за победы Зеленского

Владимир Зеленский, который побеждает на выборах президента Украины, будет испытывать давление со стороны РФ.

Об этом рассказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

Он пояснил, что в России серьезно напряглись из-за победы Зеленского на пост главы государства.

"Активизированы все возможные спецслужбы, поэтому в ближайшее время Зеленский и его команда будут испытывать очень серьезное давление со стороны российских спецслужб через их агентурные сети, коими являются украинские структуры, например, СБУ. Есть много подтверждений, что это филиал ФСБ сегодня. Это организация, у которой нет собственных интересов, и они продвигают интересы соседнего государства", - рассказал политик.

Также он отметил, что в информационном плане будет продолжение кампании.

"Так называемые "порохоботы" будут продолжать свою кампанию, решая задачи российских силовых структур: во-первых, чтобы сохранить влияние, а, во-вторых, чтобы расколоть общество. Ведь по результатам голосования мы видим, что Порошенко поддерживала малая часть общества, но, судя по информационной кампании в интернете, которая велась, в том числе, из России, мы видим, что "порохоботы" – это очень мощная фабрика троллей, которая выполняла роль не только поддержки Порошенко, но и раскола общества", - подчеркнул Боровой.

Он заявил, что российские спецслужбы добились очень много в Украине.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "В Кремле очень серьезное напряжение из-за победы Зеленского - Константин Боровой".