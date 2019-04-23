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Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)

вторник, 23 апреля 2019, 06:45
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В Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком принимает результаты из избирательных участков.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Владимир Зеленский уже пообщался с журналистами, ответив на многочисленные вопросы. Зеленский принял поздравление от Порошенко, который заявил, что готов помогать новоизбранному президенту.

Официальные результаты будут обнародованы не позднее 1 мая.

Уже обработано 99,87% бюллетеней:

Владимир Зеленский - 73,22%

Петр Порошенко - 24,45%

Вашему вниманию видео из Центризбиркома, где принимают результаты голосования. Видео временно недоступно

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