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В США похвалили Зеленского за идею прямых переговоров с Путиным

вторник, 23 апреля 2019, 13:58
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В США поддерживают возможные будущие переговоры фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в эфире программы NewsHour службы общественного вещания PBS.

В частности, Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу, который заявлял, что на сегодня ни у кого нет ответа, как остановить Путина и российскую агрессию на востоке Украины.

"Я думаю, то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, является правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого… Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным - это правильная вещь, неплохая вещь", - отметил Волкер.

Как сообщал "Апостроф", по словам российского оппозиционера Константина Борового, Владимир Зеленский, который побеждает на выборах президента Украины, будет испытывать давление со стороны РФ.

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