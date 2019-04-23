В США похвалили Зеленского за идею прямых переговоров с Путиным

В США поддерживают возможные будущие переговоры фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в эфире программы NewsHour службы общественного вещания PBS.

В частности, Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу, который заявлял, что на сегодня ни у кого нет ответа, как остановить Путина и российскую агрессию на востоке Украины.

"Я думаю, то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, является правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого… Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным - это правильная вещь, неплохая вещь", - отметил Волкер.

Как сообщал "Апостроф", по словам российского оппозиционера Константина Борового, Владимир Зеленский, который побеждает на выборах президента Украины, будет испытывать давление со стороны РФ.