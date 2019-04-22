​Победа Зеленского: у Путина сделали странное заявление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины пока рано.

Об этом сообщает InfoResist.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, Москва с уважением относится к выбору украинского народа. Вместе с тем Песков назвал данный выбор очевидным, но считает, что "судить можно будет только по конкретным делам".

Он также отметил, что легитимность прошедших выборов находится под вопросом, так как три миллиона граждан не смогли воспользоваться своим правом и принять в них участие.

Как сообщал "Апостроф", в Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком принимает результаты из избирательных участков.

Помимо президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине поздравил глава Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда и другие.