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Рада вынесла вердикт закону о языке: какое решение принято

четверг, 25 апреля 2019, 11:00
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Фото: hromadske.ua

Верховная Рада после длительного обсуждения, начавшегося еще в феврале, проголосовала в поддержку проекта так называемого закона о языке.

За проект закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали 278 народных депутатов. Против данного закона проголосовали 38 народных депутатов. Еще 7 воздержались, а 25 не голосовали.

Как известно, закон о языке был передан в Верховную Раду в доработанном виде еще в июне 2017 года. В октябре 2018 этот закон был проголосован в первом чтении, после чего в него были внесены 2082 поправки.

Украинский язык, в соответствии с законом, закрепляется в статусе государственного языка на всей территории Украины. Закон также делает делает его использование обязательным для использования во всех государственных органах власти.

Также, согласно закону, знание украинского языка будет условием для получения гражданства Украины.

Закон также сделает невозможным установление в Украине официального многоязычия.

Как сообщал "Апостроф", ранее действующий президент Украины сделал важное заявление о судьбе закона о языке.

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