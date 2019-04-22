Порошенко сделал важное заявление про судьбу закона о языке: видео

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко пообещал подписать закон о функционировании украинского языка как государственного после того, как его примет Верховная Рада.

Об этом он заявил в пресс-центре своего предвыборного штаба.

Порошенко подчеркнул, что его команда будет защищать украинский язык. Он добавил, что уже сейчас много сделано для популяризации украинского языка на телевидении и радио, в киноиндустрии и книгоиздании.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещал, что закон будет принят 25 апреля.

Напомним, что западные политики отреагировали на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, призвав Запад сохранить поддержку Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине.