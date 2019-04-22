RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 апреля

08:00
Великий понедельник и Международный день Матери-Земли: какой праздник 22 апреля
07:58
Готовимся к температурным "качелям": прогноз от народного синоптика на Пасху и начало мая
07:29
Порошенко сделал важное заявление про судьбу закона о языке: видео
07:00
Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила
06:55
ДТП с авто, влетевшим в Киеве в остановку с людьми: появились новые фото и видео
06:51
Официальные результаты выборов - обработано более 80% (обновляется)
06:33
В Киеве заметили НЛО: опубликовано видео
06:30
Гороскоп на 22 апреля: Тельцам нужно отказаться от планов, а Весов ждет конфликт
05:41
Знаменитый бизнесмен построит шикарный город-остров в Тихом океане: опубликованы фото
04:41
Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским по телефону
04:17
Стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине
03:34
Сети впечатлило шедевральное фото "русского мира" на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко сделал важное заявление про судьбу закона о языке: видео

понедельник, 22 апреля 2019, 07:29
переглянути новину українською

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко пообещал подписать закон о функционировании украинского языка как государственного после того, как его примет Верховная Рада.

Об этом он заявил в пресс-центре своего предвыборного штаба.

Порошенко подчеркнул, что его команда будет защищать украинский язык. Он добавил, что уже сейчас много сделано для популяризации украинского языка на телевидении и радио, в киноиндустрии и книгоиздании.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещал, что закон будет принят 25 апреля.

Напомним, что западные политики отреагировали на победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, призвав Запад сохранить поддержку Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: