В Раду подали постановление, блокирующее языковой закон

Заместитель главы фракции "Оппозиционный блок", народный депутат Александр Вилкул заявил, что внес в Верховную Раду постановление, которое блокирует подписание только что принятого парламентом закона о языке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, а проект опубликован на сайте ВР.

"Подал в Раду проект постановления, которое блокирует подписание языкового закона. Таким образом, ни спикер парламента А. Парубий, ни Президент П. Порошенко не могут подписать этот закон", - написал Вилкул.

По его словам, законопроект он подготовил вместе с коллегой по фракции Вадимом Новинским.

"Мы действовали четко в соответствии с законодательством Украины. Проект постановления подан сразу после голосования. Вопрос - пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - говорится в сообщении нардепа.

Он отметил, что языковой закон "провокационный", нарушает Конституцию и "противоречит европейским нормам права".

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях вызвала бурю эмоций поддержка в Верховной Раде проекта так называемого закона о языке.