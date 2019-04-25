Языковой закон поднял бурю в соцсетях: что пишут

Верховная Рада проголосовала в поддержку проекта так называемого закона о языке, что вызвало бурю эмоций и обсуждений в социальных сетях.

Так, напомним, за проект закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали 278 народных депутатов. Против данного закона проголосовали 38 народных депутатов. Еще 7 воздержались, а 25 не голосовали.

Между тем в сети это решение восприняли как настоящий праздник, поздравляя парламент и друг друга с важным решением.

Пользователи сети начали в социальных сетях обсуждение исторического закона о языке.

Как ранее сообщал "Апостроф", действующий президент Украины сделал важное заявление о судьбе закона об украинском языке.