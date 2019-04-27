Путин сделал выпад против "святого" Зеленского: видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о возможной встрече с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским.

Видео визита президента РФ на международный форум "Один пояс – один путь", который проходил в Китае, опубликовано на канале "Life Новости" в YouTube.

Путин ответил на вопрос журналиста о том, что он скажет, когда наконец предстанет перед Владимиром Зеленским.

"Зеленский пока не возведен в ранг святых, не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать. Если у нас начнутся переговоры с Зеленским, то разговор у нас будет о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь есть только один способ - исполнение Минских договоренностей, но пока, вроде, он не собирается их исполнять", - ответил президент РФ.

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Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин в растерянности и панике в связи с победой Владимира Зеленского на выборах в Украине, где доказали, что власть можно менять демократическим путем.