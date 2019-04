В России рассказали, где спрятана "смерть" Путина и при чем тут Зеленский

Президент России Владимир Путин в растерянности и панике в связи с победой Владимира Зеленского на выборах в Украине, где доказали, что власть можно менять демократическим путем.

Такую точку зрения на своей странице в Facebook выразил российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Победивший на свободных, справедливых, демократических и честных выборах (которые обеспечил проигравший глава государства) молодой оппозиционный кандидат – новый избранный президент", - отмечает он.

Он подчеркнул, что Зеленский пришел к власти в качестве кандидата через интернет.

"Вот почему Путин, Патрушев и их ОПГ так боятся интернета – потому что Шер-Алишер Усманов, НеДимон Медведев и Витя Золотов выглядят жалко и смешно, потому что сам "Путин – вор", потому что Навальный, Гудков, Ходорковский, Каспаров, и даже Слава Рабинович, приходят в каждый дом в каждом городе, селе, деревне, по всей стране. И новые поколения свободных людей объединяются – и в группах в Фейсбуке и Инстаграме, и в реальной жизни, и да-да, по всей стране", - добавил Рабинович.

В завершении он отметил, что "время Путина вышло".

"Время твоей ОПГ вышло. Your time is up. Ты не сможешь больше бескончено морозить и грабить Россию и ее народ. Ты не можешь повернуть историю вспять. И да, Путин – придется ответить за свои преступления. Чтобы ты больше никогда в истории России не повторился", - резюмировал блогер.

