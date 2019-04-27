​У Зеленского заявили об условиях и сроках завершения войны на Донбассе: видео

Конкретного метода завершения войны на Донбассе нет, но это должно произойти на условиях Украины.

Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".

"К сожалению, метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - заявил Разумков.

Разумков также назвал указ российского президента об упрощении выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса фактическим признанием России.

"Фактически, это признание РФ. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвратом на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", - заявил Разумков.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.