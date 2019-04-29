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Экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина запугать Зеленского

понедельник, 29 апреля 2019, 16:29
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Президент России Владимир Путин запустил новый виток эскалации с Украиной раздачей паспортов жителям оккупированных территорий с целью запугать нового украинского президента Владимира Зеленского перед прямыми переговорами.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он уточнил, что вторжение России на Донбасс не было обусловлено целью аннексировать эти территории, такой шаг был нужен Путину больше для шантажа Украины.

"Здесь у Кремля был абсолютно осознанный план по захвату Крыма, направленный на сохранение путинской власти в условиях Майдана и недопущение распространения революционного вируса в Россию. А Донбасс возник, как разменная монета, как побочный результат борьбы элит внутри РФ, Путин хотел использовать Донбасс для признания Крыма частью России, но этого не случилось", - отметил политик.

По мнению Пономарева, все действия кремлевских властей в данный момент поясняются логикой запугивания Зеленского, чтобы добиться послаблений на будущих переговорах относительно Донбасса и Крыма.

"Путин хочет создать видимость угрозы, чтобы на переговорах Зеленский был более гибкий. То есть нужно испугать украинское руководство, чтобы у них было ощущение, что уже произошла оккупация, и может начаться новый виток войны, а Зеленский ведь шел, как и Порошенко в 2014, с обещанием принести мир в страну. Поэтому это может стать катастрофой для его президентского рейтинга, поэтому он должен делать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Думаю, в этом и состоит план Кремля, а не в оккупации".

Также российский политик дал несколько рекомендаций новоизбранному украинскому президенту.

"Я бы советовал ему делать вид, что вообще ничего не произошло. Безусловно, все шаги по линии ООН правильны, и я полностью их поддерживаю. Международное сообщество должно действовать, а Украина должна это "не заметить", - отметил Пономарев.

Как сообщал "Апостроф", избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам. Зеленский написал на своей странице в соцсети, что российские власти не должны тратить время на то, чтобы пытаться соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

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