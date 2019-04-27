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Зеленский жестко ответил Путину по выдаче российского гражданства украинцам

суббота, 27 апреля 2019, 23:20
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам.

Как написал Зеленский на свой странице в Facebook, российские власти не должны тратить время на то, чтобы пытаться соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

"Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень тех граждан Украины, которым в ближайший час станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - написал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что готов выдавать украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу.

"Мы будем оказывать убежище и помощь всем-всем, кто готов бороться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают больше всего", - добавил он.

Зеленский отметил, что готов к переговорам с Россией по поводу ситуации на Донбассе.

"Я надеюсь, что на ближайшее встрече в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - завершил новоизбранный президент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи сети высмеяли заявление президента России Владимира Путина об украинских пенсиях.

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