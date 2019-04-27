Зеленский жестко ответил Путину по выдаче российского гражданства украинцам

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его предложение об упрощенной выдаче российского гражданства украинцам.

Как написал Зеленский на свой странице в Facebook, российские власти не должны тратить время на то, чтобы пытаться соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

"Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень тех граждан Украины, которым в ближайший час станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - написал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что готов выдавать украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу.

"Мы будем оказывать убежище и помощь всем-всем, кто готов бороться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают больше всего", - добавил он.

Зеленский отметил, что готов к переговорам с Россией по поводу ситуации на Донбассе.

"Я надеюсь, что на ближайшее встрече в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - завершил новоизбранный президент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи сети высмеяли заявление президента России Владимира Путина об украинских пенсиях.