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Стало известно о срочном звонке Порошенко к Зеленскому: видео

вторник, 30 апреля 2019, 19:24
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Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил новоизбранному главе страны Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальной победой.

Об этом сообщает Порошенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России", - заявил президент.

Также он отметил, что Российская Федерация заслуживает существенное ужесточение санкций против нее.

"Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - подчеркнул Порошенко.

Кроме этого, он во время телефонного разговора договорился с Зеленским встретиться в ближайшее время.

Как сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Центризбирком умышленно затягивает объявление результатов выборов, чтоб не дать новому президенту шанса распустить Верховную Раду.

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