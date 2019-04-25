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Зеленский заявил о "забавной" победе и хитрости ЦИК: видео

четверг, 25 апреля 2019, 19:10
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Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, рассказал об уловке ЦИК с определением даты инаугурации.

Об этом он рассказал в своем видеовыступлении на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, сейчас происходят очень забавные вещи. Победа есть, а полномочий нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясню. ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было возможности думать о роспуске Верховной Рады. Хотя мне кажется это не справедливо", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине.

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