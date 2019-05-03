RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 мая

23:26
​В Черкасской колонии произошел бунт: опубликованы фото
22:58
Названы имена защитников пленных украинских моряков в международном трибунале
22:35
​В парламенте рассказали о перспективах партии Порошенко на выборах
22:01
​В Facebook собираются платить пользователям за просмотр рекламы
21:34
​Говорили про Украину: у Путина раскрыли новые детали переговоров с Трампом
21:04
​Киев накрыл мощный ураган: фото и видео стихии
20:51
В Молдове разгорается скандал из-за письма к Порошенко о санкциях
20:36
​Погода на неделю: синоптики рассказали, где в Украине наступит лето
20:05
​Трамп и Путин поговорили впервые за год: о чем шла речь
19:37
В Киеве водитель решил "срезать" через подземный переход: опубликовано видео ЧП
19:11
Лидер "Динамо" перенес сложнейшую операцию: опубликовано фото
19:07
​В России рассказали о неприятном "сюрпризе" для получающих паспорта РФ на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В парламенте рассказали о перспективах партии Порошенко на выборах

пятница, 03 мая 2019, 22:35
переглянути новину українською

Петр Порошенко намерен переформатировать состав партии БПП, стать ее лидером и убрать и нее токсичных людей.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Было заявлено, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - сообщил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

По информации источников, название партии планируется сократить: из "Блок Петра Порошенко - Солидарность" оставить только "Солидарность". И лидером этой силы станет сам Порошенко.

"Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок – в информационной стратегии состоит в том, что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной, как государством, на протяжении этих пяти лет", - подытожил Герасимов. Но каким образом будет проходить тот же праймериз, он не сообщил.

"Для начала им нужно убрать таких токсичных людей, как генпрокурор Луценко, нардеп Кононенко и т.д. Иначе это реформирование ничего не даст", - объясняет один из депутатов БПП.

Получит ли Порошенко на парламентских выборах столько голосов, сколько получил во втором туре выборов президента (24,45%), ответить сложно. На его поле работают много других политических сил. Помимо партии "Свобода", это партия Виталия Кличко "Удар". Собеседник "Апострофа" утверждает, что на выборы Кличко пойдёт отдельно. "Список может возглавить брат Виталия - Владимир. А Виталий останется мэром, ему там нравится", - рассказал депутат, приближённый к партии "Удар".

Детально читайте в материале "Апострофа": Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду.

Новости

3 мая

23:26
​В Черкасской колонии произошел бунт: опубликованы фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду

Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса - Иван Апаршин

Гройсман по-американски и два варианта Турчинова: как топ-политики идут на осенние выборы

Движение "25%": надутая сила или реальная поддержка Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: