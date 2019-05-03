​В парламенте рассказали о перспективах партии Порошенко на выборах

Петр Порошенко намерен переформатировать состав партии БПП, стать ее лидером и убрать и нее токсичных людей.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Было заявлено, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - сообщил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

По информации источников, название партии планируется сократить: из "Блок Петра Порошенко - Солидарность" оставить только "Солидарность". И лидером этой силы станет сам Порошенко.

"Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок – в информационной стратегии состоит в том, что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной, как государством, на протяжении этих пяти лет", - подытожил Герасимов. Но каким образом будет проходить тот же праймериз, он не сообщил.

"Для начала им нужно убрать таких токсичных людей, как генпрокурор Луценко, нардеп Кононенко и т.д. Иначе это реформирование ничего не даст", - объясняет один из депутатов БПП.

Получит ли Порошенко на парламентских выборах столько голосов, сколько получил во втором туре выборов президента (24,45%), ответить сложно. На его поле работают много других политических сил. Помимо партии "Свобода", это партия Виталия Кличко "Удар". Собеседник "Апострофа" утверждает, что на выборы Кличко пойдёт отдельно. "Список может возглавить брат Виталия - Владимир. А Виталий останется мэром, ему там нравится", - рассказал депутат, приближённый к партии "Удар".

Детально читайте в материале "Апострофа": Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду.