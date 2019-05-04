В Украине указали на созданную Путиным лазейку для масштабной войны на Донбассе

Попытка ВСУ вернуть часть оккупированного Донбасса может привести к гибели россиян, что позволит РФ начать полномасштабную войну в Украине, якобы для защиты своих граждан.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал народный депутат Украины от "Самопомочи" Тарас Пастух.

"Если бы сейчас Вооруженные силы Украины попытались вернуть часть неподконтрольной территории и это привело бы к определенным потерям, то погибшими были бы российские граждане. Тогда это дает определенные основания России начать полномасштабную войну для защиты своих граждан. У них даже есть соответствующий закон, который позволяет применять вооруженные силы вне РФ для защиты своих граждан", - пояснил он.

По его словам, в глазах россиян это не будет чем-то страшным и осуждать своего президента они не посмеют. Защита своих сограждан стала бы легальным основанием для усиления российского вмешательства в дела Украины.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофу": Люди второго сорта: как в Украине будут бороться с паспортами РФ на Донбассе.