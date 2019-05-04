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Зеленский приехал в Раду и назвал свою дату инаугурации: фото и видео

суббота, 04 мая 2019, 15:38
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4 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с председателями фракций и предложил провести инаугурацию 19 мая.

Об этом он сообщил журналистам у здания парламента.

"Будет знакомство с депутатами. Надеюсь приедут все лидеры фракций. Ждем прежде всего результата. Будем предлагать, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились, хоть чем-то ", - сказал Зеленский.

На вопрос журналистов, какой ответ готовит новый Президент Украины на выдачу Россией паспортов так называемым "ДНР/ЛНР"", Зеленский ответил: "у нас есть несколько шагов, и в этом вопросе мы должны быть креативными, быстрыми. Такие как мы, молодые", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андрей Парубий.

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