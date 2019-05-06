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​Первый украинский министр заявил о своей отставке после инаугурации Зеленского
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​Первый украинский министр заявил о своей отставке после инаугурации Зеленского

понедельник, 06 мая 2019, 12:43
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел "очень хорошую встречу" с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре – и я считаю, это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Министр отметил, что провел с Зеленским "очень хорошую встречу".

"Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", - пояснил Климкин.

Как сообщал "Апостроф", 23 апреля председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

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