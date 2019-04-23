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Четвертый пошел: очередной губернатор заявил об отставке

вторник, 23 апреля 2019, 18:32
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23 апреля председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины я предложу им заявление об отставке", - сказал он.

Барна пояснил, что относится к 25%, которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил президента Петру Порошенко за работу.

Глава Тернопольской ОГА также сказал, что будет стоять на позиции "недопущение реванша" и прихода в политику людей, которые пытались загнать Украину в российское иго.

Барна был народным депутатом VIII созыва.

С апреля 2015 года был назначен председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Как сообщал "Апостроф", 23 апреля глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.

22 апреля глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности.

Перед этим руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка принял решение покинуть пост по собственному желанию.

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Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

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