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Порошенко проигнорировал вызов в ГПУ: видео и подробности

вторник, 07 мая 2019, 11:53
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Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу Евромайдана.

Об этом сообщил журналистам начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, Порошенко уже в течение двух лет не подписывает протокол первого допроса по делу Евромайдана.

"Будем высылать еще одну повестку. Уточню у следователя, на какую дату", – сказал Горбатюк.

Он добавил, что повестки направляются заранее, "учитывая президентский график, чтобы могли подстроиться и перезвонить".

"К сожалению, на сегодняшнюю дату никто не звонил и не уточнял", - сказал руководитель управления спецрасследований ГПУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру на вторник, 7 мая.

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