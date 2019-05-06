Порошенко срочно вызвали на допрос в генпрокуратуру

Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру на вторник, 7 мая.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
"На завтра вызван (Порошенко)", - сказал он.
По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.
"И для подписи старого (протокола допроса) и для дополнительного допроса", - отметил собеседник.
В свою очередь, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил журналистам информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на завтра 7 мая.
Время допроса не уточняется.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", окружной административный суд города Киева открыл производство по иску о запрете на пересечение границы для президента Украины Петра Порошенко и его окружения.