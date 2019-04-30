Движение "25%": надутая сила или реальная поддержка Порошенко

После второго тура президентских выборов Петр Порошенко и его команда получили неожиданный утешительный приз: движение "25%". Напомним, что по данным ЦИК, именно столько процентов голосов избирателей собрал действующий гарант. Теперь же эти 25% решили самоорганизоваться в соцсетях, чтобы дать отпор недальновидной, по их мнению, политике Владимира Зеленского и выставить против нового президента мощный оппозиционный волнорез. Что представляет из себя движение "25%" и способно ли оно помочь Порошенко остаться при власти, например, в качестве лидера самой большой фракции в будущем парламенте, разбирался "Апостроф".

Бренд в подарок

Стоит уточнить, что возникновение активности "25%" — это, конечно, следствие того формата избирательной кампании, который выбрала команда Порошенко. Мол, электорат действующего президента — это люди думающие, ответственные, а избиратели Зеленского авантюристы, которые хотят всего и сразу. Эти тезисы культивировались на протяжении всей избирательной гонки, но вряд ли политтехнологи Петра Алексеевича рассчитывали на то, что после выборов процент поддержки Порошенко трансформируется в бренд, под которым будет прокладываться политическое будущее проигравшего.

А теперь разберемся, что же из себя представляет движение "25%"? Зародилась активность в соцсетях одновременно с акцией благодарности киевлян Петру Порошенко, когда 22 апреля перед АП вдруг убрали кордоны Нацгвардии и все желающие на несколько часов смогли получить доступ к первому лицу, чтобы сказать "дякую" за 5 лет его президентства. В это же время в Facebook появляется группа 25%. Группа закрытая, но вступить в нее не сложно, достаточно правильно ответить всего на два вопроса: за кого голосовал во втором туре, и кто агрессор. Несколько минут проверки администрацией группы, и вы в дружной семье.

22 апреля перед АП вдруг убрали кордоны Нацгвардии и все желающие на несколько часов смогли получить доступ к первому лицу Фото: President.gov.ua

Чем же планирует заниматься движение "25%"? План максимум – создание политической партии, но пока участники группы видят свою миссию в информационной борьбе.

"Настало время сделать выбор: сложить руки и ждать, когда "простой народ" отдаст Украину Мордору или вооружиться новейшим оружием – информацией, и дать достойный отпор", - говорится в описании группы.

Действовать "новейшим оружием" движение "25%" предлагает различными методами, например, подать в суд на телеканал "1+1" за постоянные нападки на Порошенко или забрасывать администрацию Facebook жалобами на пророссийские группы, тем самым, закрывая их, или создавать фейковые странички, чтобы атаковать поклонников Владимира Зеленского. Кроме того, участники движения намерены активно наращивать присутствие в различных соцсетях, не только в Facebook, и создавать региональные ячейки "25%". Администраторы группы уверяют, что уже налажен контакт с восемью областными координаторами. Так, например, появилась группа "25% Львов".

Безусловно, активность виртуальная – это не активность реальная, ведь в группе всего 16,5 тысяч пользователей, а количество голосов, которое получил Порошенко на выборах – 4,5 миллиона. Однако иметь постоянно тлеющее оппозиционное ядро в сети очень полезно для команды Порошенко, особенно в контексте предстоящих парламентских выборов, ведь при желании часть людей из вирта без особых проблем можно будет вывести на улицы.

Но что представляет из себя структура не виртуальных, а реальных 25%? Получит ли эти же 25% или 4,5 миллиона голосов Петр Порошенко на выборах в парламент? Так, на прошлых выборах в Раду за БПП проголосовало 3,4 миллиона украинцев, что позволило партии президента получить 63 места в парламенте. А имея после второго тура поддержку на миллион голосов больше, теоретически, в новом составе Рады партия президента может дополнительно претендовать еще на 16-19 мест. Аккумулировав такой десант, президенту Зеленскому придется идти на глубокие компромиссы с Порошенко.

Однако в этих расчетах слишком много переменных. Во-первых, все зависит от явки избирателей, которая на парламентских выборах, обычно меньше. Например, на выборах в ВР в 2014 году явка составила 52%, а на президентских выборах в этом же году – 59%.

Во-вторых, составные части пирога в 25% - это голоса, которые Петр Порошенко получил от избирателей кандидатов, которые во второй тур не прошли: Тимошенко, Гриценко, Кошулинский, Смешко.

25% это голоса, которые Петр Порошенко получил от избирателей кандидатов, которые во второй тур не прошли Фото: Евгений Котенко / Апостроф

"В эти 25% ведь входят люди с разными взглядами, - поясняет "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра. – Там правые, там есть те, кто голосовал просто против Зеленского, против Путина. Вариантов масса и это не монолит. Избиратель Порошенко - это 16%, которые он набрал в первом туре".

Соответственно, считать 4,5 миллионов украинцев ядерным электоратом пока еще действующего гаранта не совсем корректно, ведь на парламентских выборах они, вероятно, вновь отдадут голоса за партии своих кандидатов.

Таким образом, у политсилы Порошенко останется около 3 миллионов верных – именно столько человек поддержало его в первом туре. Но и это не ядерный электорат, ведь далеко не факт, что эти 3 миллиона, которые голосовали за Порошенко-президента, через полгода отдадут свои голоса за Порошенко парламентария.

Вернемся снова к цифрам президентских и парламентских выборов 2014 года. В мае Порошенко президент набрал 9,8 миллионов голосов ну и победил в первом туре. А уже в октябре партия президента набирает на выборах в Верховную Раду 3,4 миллиона голосов.

"И сейчас мы увидим ту же самую картину: рейтинги партий кандидатов в президенты не совпадут с их рейтингами в первом туре", - заверил "Апостроф" председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

С другой стороны, свои 73% в полном объеме не сохранит и Владимир Зеленский, а точнее его партия в новом созыве ВР. Часть его избирателей, а это 13,5 миллионов голосов, также разбежится по своим кандидатам, а часть голосовавших, вероятно, разочаруются в новом президенте. И вот за эту электоральную долю и будет шанс побороться у команды Порошенко.

Впрочем, на данном этапе не так принципиально, сколько именно человек под брендом "25%", важен сам факт существования такого бренда. И по законам маркетинга, чтобы получить прибыль, необходимо бренд развивать.

Законы маркетинга

Однако по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", развивать бренд "25%" команде Порошенко будет очень сложно, так как политические акции лидера, которые стоят за брендом, имеют большой шанс на обесценивание.

Политические акции лидера, которые стоят за брендом, имеют большой шанс на обесценивание Фото: President.gov.ua

"Если бы это была короткая избирательная кампания, например, выборы состоялись бы через два месяца, то такая технология мобилизации ядерного электората имела бы смысл и значительную часть избирателей удалось бы удержать. Тем более, на фоне конфликта Зеленского с Порошенко. Но так как выборы состоятся в октябре, то это сложная задача", - отмечает Макитра.

Кроме того, уже не занимая пост президента, Петру Порошенко не удастся достигнуть пикового уровня мобилизации ресурсов для наращивания электоральных мышц, как это было на президентских выборах.

"Это была полная мобилизация, где были задействованы финансовые, административные, информационные ресурсы. А с приходом к власти нового президента мощность этих ресурсов будет сокращаться, так как не будет уже такой жесткой пропаганды и контроля. И это также размоет 25% и БПП придется искать другие ресурсы, чтобы пройти в ВР, иначе 25% быстро превратятся в 1-2%, и просто маргинализироваться", - подчеркивает Макитра.

"Рейтинг Порошенко в первом туре был несколько надутый в силу разных причин: это и сетки, и фонд "Турбота", плюс часть избирателей поддержала Петра Алексеевича просто потому, что он был более проходным. Например, часть националистов проголосовала за Порошенко, а не Кошулинского. Я знаю, что даже часть людей, которые работали у Гриценко, голосовали за Порошенко, как более проходного. Но за партию Порошенко эти люди голосовать не будут, - добавляет Владимир Фесенко. – Рейтинг партии Порошенко на парламентских выборах будет меньше, чем его рейтинг в первом туре. То есть, существенно меньше 16%. Рискну предположить, что партия Порошенко получит на парламентских выборах в пределах 8-10%".

Кстати, один из факторов развала 25% состоит еще и в том, что к выборам в Раду украинцам успеют подвезти несколько новых политических проектов.

"На парламентских выборах предложений будет значительно больше, чем на президентских, - комментирует ситуацию "Апострофу" политолог Петр Олещук. – По сути Порошенко претендует на нишу националистов и либерал-европейцев. Вполне возможно, что за время, оставшееся до выборов, появятся более эффективные националистические и либеральные проекты, которые частично перетянут электорат политсилы Порошенко".

По сути Порошенко претендует на нишу националистов и либерал-европейцев Фото: President.gov.ua

Какие именно могут быть проекты?

"Прежде всего это партия Гройсмана, ведь есть большое совпадение электората Гройсмана и Порошенко, - уверяет Владимир Фесенко. – Кроме того, говорят, что будет участвовать в выборах политический проект Святослава Вакарчука. Он заберет рейтинги и у Зеленского, и у Порошенко, и пока неясно, сколько процентов. Еще не знаем будет ли участвовать "УДАР". Если будет, то 1% может откусить. Наконец националисты, которые на президентских выборах голосовали за Порошенко, а на парламентских уже будут голосовать за свои партии".

Наконец, самый весомый фактор, который, по словам экспертов, способен уничтожить рейтинги Петра Порошенко это… Владимир Зеленский. А что если новоизбранный президент окажется совсем не таким ужасным, каким его рисовали политтехнологи команды Порошенко? А уж если он окажется еще и лучшим президентом…

"Если первые шаги Зеленского будут такими, как озвучивают его представители: сотрудничество с НАТО, противостояние России, то есть внешнеполитический курс и сотрудничество с международными институциями остаются неизменными, то это ударит по рейтингу Порошенко и тем, кто оппонирует Зеленскому, потому как в оппонировании нужно от чего-то отталкиваться. А если Зеленский в международных вопросах по сути будет молодым Порошенко, плюс начнутся еще какие-то сдвиги в стране, то эти 25% просто будут таять", - резюмировал Ярослав Макитра.