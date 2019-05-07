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Зеленский встретился с главными раввинами Украины и главой УГКЦ: опубликованы фото

вторник, 07 мая 2019, 07:32
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В понедельник, 6 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Украинской греко-католической церкви и главными раввинами страны.

в резиденции Блаженнейшего Святослава состоялась его встреча с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, а также глава страны встретился и с главными раввинами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви (УКГЦ).

Так, Зеленский поздравил Его Блаженство с днем рождения и выразил слова уважения к Украинской греко-Католической церкви за постоянную и длительную духовную поддержку всех украинцев в эти сложные времена.

"Владимир Зеленский поблагодарил архиерея за служение, которое осуществляет УГКЦ на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, сохраняя таким образом связь с этими гражданами Украины и предоставляя им надлежащую опеку", - говорится в сообщении.

В то же время на официальной странице "Команды Зе" в Facebook отметили, что Зеленский 6 мая принимал поздравления от главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого, главного раввина Харькова и Харьковской области Мойше Московича, главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, главного раввина Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельма , главного раввина Донбасса Пинхаса Вишецького и главного раввина Киева Мойше Реувена Асмана.

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

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