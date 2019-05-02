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Стало известно о встрече Зеленского с представителями мусульман: фото и подробности

четверг, 02 мая 2019, 18:57
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В четверг, 2 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с мусульманскими религиозными деятелями Украины.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook, выложив фото со встречи.

Он отметил, что помощники Зеленского сами ему позвонили после того, как он выложил пост-приглашение.

"Менее чем через час после вчерашней моей публикации, мне позвонила помощница господина Зеленского, и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других духовных управлений", - отметил он.

Муфтий отметил стойкую позицию новоизбранного президента относительно единства украинского общества в условиях внешней агрессии.

"Зеленский сказал, что он хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому", - уточнил Исмагилов.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля Зеленский встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием, также состоялась встреча с Патриархом Филаретом и с главой УПЦ (МП).

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