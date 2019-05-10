Стало известно про подготовленный указ Зеленского о Верховной Раде: фото

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о роспуске Верховной Рады Украины.

Об этом сообщают в Telegram-канале "УП Off the record".

"В окружении избранного президента Владимира Зеленского ведутся дискуссии относительно досрочных выборов в Верховную Раду", – говорится в сообщении.

В сети также отметили, что часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".

По состоянию на сегодня решение относительно выборов не принято, но "на всякий случай" проект указа уже подготовлен.

Как ранее сообщал "Апостроф", эксперты Международного центра перспективных исследований рассказали, каких изменений стоит ожидать в Украине после президентских выборов.