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Зеленский выставил жесткое требование Верховной Раде: опубликовано видео

пятница, 10 мая 2019, 19:17
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Видеообращение опубликовали в социальных сетях на странице команды Зеленского.

Он заявил, что депутаты парламента не действуют в интересах украинцев, потому что боятся роспуска Рады и затягивают назначение даты инаугурации.

"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается продвинуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звание генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание "Героя Украины" председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку", - возмутился Зеленский.

"Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормальный, воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко, он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и все со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - отметил будущий президент.

Также он раскритиковал парламентариев за то, что они мешают полноценной работе государственных институтов, призвав их думать об Украине.

"Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. В ближайшие заседания вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая! Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед длинным отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - призвал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в США заинтриговали визитом важной делегации на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

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