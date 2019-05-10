Внешняя политика при Зеленском: назван важный нюанс касательно России и Путина

При президенте Владимире Зеленском Украина не изменит вектора своего развития и будет как прежде стремиться к вступлению в НАТО и Евросоюз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Вадим Лабас, который в своей информации сослался на три проверенных источника.

"Если у Петра Порошенко главным лозунгом было "Подальше от Москвы", то у Зеленского этот лозунг будет звучать примерно так: "В РФ много хороших людей, но Путин у них х**ло". Будут пересмотрены запреты для въезда в Украину разных культурных и политических деятелей РФ и, естественно, артистов", - написал активист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленского сняли в Кривом Роге, как он приехал к своим родителям, живущим в многоэтажке.