С чемоданом катит по двору: появились видео, как Зеленский приехал в гости к своим родителям

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сняли в Кривом Роге, как он приехал к своим родителям, живущим в многоэтажке.

Видео в Facebook опубликовала 8 мая местная жительница Анастасия Бимба.

"Почти сразу же потеряла дар речи, хотя он сосед", - написала девушка.

На записи видно, как Зеленский на Соцгородке катит по двору чемодан к подъезду дома.

Также опубликовано видео, как Зеленский общается и фотографируется с местными жителями.

"Моя дочь замучала меня тем что её подружки видели во дворе "муравейника" Зеленского (это у нас дом такой на соц городе, там живут его родители), "Так и должно быть. Но намного больше бы удивило, если бы так было после года его президентства", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский 9 мая побывал на могиле своего деда Семена Ивановича Зеленского, который был участником Второй мировой войны.